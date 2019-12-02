Автомобиль Range Rover, в котором сегодня убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе, сообщает «Слидство.Инфо» со ссылкой на реестр судебных решений.

Речь идет о компании «ДонУкрПроектНИИ». У этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации. Из двух разных источников в правоохранительных органах журналисты издания получили подтверждение, что машину этой компании расстреляли в центре Киева вчера, 1-го декабря.

Фирма «ДонУкрПроектНИИ» ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. «ДонУкрПроектНИИ» фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

По данным следствия, «ДонУкрПроектНИИ» и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Из текста судебного постановления видно, что с февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием «Обжора».

Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года. До 2014 года на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов «Обжора». Как отмечает следствие, после захвата террористической организацией «ДНР» части Донецкой области, компания там продолжила работать.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.