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Власть готовит снижение тарифов на отопление для украинцев почти вдвое, заявил президент Владимир Зеленский.

«Правительство приняло программу «Гарантированная цена на газ». Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление», - сказал он в видеообращении.

«Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены», - добавил Зеленский.

«Это точго будет не за ваши деньги», - пообещал президент.

Как сообщал ForUm, 30 ноября Зеленский провел совещание, на котором обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.
ForUm

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