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Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить новый формат переговоров по аннексированному Россией Крыму.

Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, в том числе польскому изданию Gazeta Wyborcza, сообщает Hromadske.

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма, поэтому хочет привлечь их к переговорам.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что будет поднимать этот вопрос на саммите «нормандской четверки».

«Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заявил Зеленский.

Ранее глава государства отмечал необходимость возобновить переговоры по деоккупации Крыма в «нормандском формате». Он добавил, что на сегодняшний день не существует формата, где бы обсуждали освобождение полуострова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.
ForUm

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