В последнюю неделю ноября 2019 года Национальный банк Украины выкупил с валютного рынка $184 млн. С помощью валюты с рынка с начала года международные золотовалютные резервы Украины пополнились на $5 млрд. Такая информация содержится в официальной статистике НБУ, сообщает Hromadske.

Объемы выкупа валюты в последнюю неделю ноября выросли на $64 млн или более чем в 1,5 раза. Всего в течение ноября НБУ выкупил с рынка для пополнения международных резервов Украины $867,8 млн. Продажи валюты из резервов не происходило.

С начала года Нацбанк выкупил с рынка $5,479 млрд для пополнения международных золотовалютных резервов. В то же время, из-за резких колебаний курса валют и девальвации гривны, НБУ потратил из резервов $479,23 млн. Таким образом, чистое пополнение международных резервов составило ровно $5 млрд.

Отметим, что сейчас в Украине наблюдается благоприятная ситуация на валютном рынке: из-за значительных предложений иностранной валюты ее курс падает. Так, накануне курс доллара превысил отметку в 24 гривни за доллар и побил почти 4-летний рекорд, достигнув самой низкой отметки за последние годы.