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Национальный банк Украины на вторник, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,05 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 30 сентября, когда официальный курс гривни к доллару составлял 24,08 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу к закрытию торгов установились на уровне 24,10/24,12 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия торгов в предыдущие три дня – во вторник, среду и четверг, сообщает УНИАН.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,62/26,64 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на понедельник, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1643 грн/долл., к евро – на уровне 26,7208 грн/евро.


 
ForUm

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