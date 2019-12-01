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На севере Туниса туристический автобус съехал с дороги и упал в овраг, в результате погибли 22 человека, еще 21 пассажир пострадал.

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Туниса.

Автобус, принадлежащий местной частной компании, съехал в кювет на извилистой дороге и перевернулся в овраге.

Всего в автобусе находились 43 человека, большинство — местные жители. Пассажиры ехали на экскурсию в город Айн-Драхам в горах Крумири на границе с Алжиром.

Напомним, сегодня на Донбассе перевернулся рейсовый автобус. А в России перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие.
ForUm

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