В Донецкой области вечером 30 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом, который перевозил 50 пассажиров, в результате чего пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла вблизи села Новокалиново около 18-ти часов. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На момент ДТП в транспортном средстве находились более 50 пассажиров, пятеро из них были травмированы.

Отмечается, что из-за аварии было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, в России перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие.