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Количество жертв аварии автобуса в Забайкальском крае Российской Федерации приблизилось к 20. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников в российских правоохранительных органах, в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку погибли по меньшей мере 19 человек. Среди погибших двое несовершеннолетних.

Также известно о минимум 5 пострадавших.

Все пассажиры — граждане РФ, иностранцев среди пассажиров не было. Как сообщил источник, автобус выполнял заказной нерегулярный рейс, он перевозил 43 пассажиров.
ForUm

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