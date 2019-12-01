Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа.
Об этом сообщает пресс служба Европейского парламента.
Соответствующий документ Сенцов вручила городской председатель французской столицы Анн Идальго во время официальной церемонии.
Oleg Sentsov à Paris: un an après la venue de son avocat et de sa cousine, il reçoit la citoyenneté d’honneur de la Ville. “Tous les prisonniers ukrainiens n’ont pas été libérés, je continuerai à me battre pour leur libération et j’espère que vous me soutiendrez dans ce combat”. pic.twitter.com/JH2YtQIUX2— Parlement européen (@PE_FRANCE) 30 ноября 2019 г.
На церемонии Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение украинских политзаключенных, и попросил власти французской столицы поддержать его в этом.
Напомним, недавно Сенцов получил премию Сахарова.
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