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Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа.

Об этом сообщает пресс служба Европейского парламента.

Соответствующий документ Сенцов вручила городской председатель французской столицы Анн Идальго во время официальной церемонии.

На церемонии Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение украинских политзаключенных, и попросил власти французской столицы поддержать его в этом.

Напомним, недавно Сенцов получил премию Сахарова.
ForUm

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