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Бывший политический узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов лично получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присужденную ему в прошлом году.

Вручение состоялось во вторник во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге, сообщает Укринформ.

«Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова ... За свое мужество он заплатил очень большую цену», - сказал президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Сенцов в своем выступлении перед европарламентариями отметил, что принимает эту премию не лично для себя, а для всех политических заключенных, удерживаемых в России.

Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году, находясь в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
ForUm

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