Сумма убытков Ощадбанка в результате взрыва в отделении на улице Энтузиастов в Киеве 30 ноября достигает миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный в Facebook.

«Цена украденного — около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного — миллионы», — написал он.

Пышный подчеркнул, что отделение расположено на первом этаже жилого дома, и действия злоумышленников могли нанести большой вред людям.

«Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева», — добавил он.

В ночь на 30 ноября произошел взрыв в отделении Ощадбанка на улице Энтузиастов в Днепровском районе Киева.