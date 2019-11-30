также в разделеПроисшествия
В аэропорту «Борисполь» у пассажира обнаружили гранату 16
Боевики обстреляли Старогнатовку 16
В Харькове произошел взрыв в гараже, есть погибшие 18
Полицейский насмерть сбил мужчину 18
На Донбассе погиб украинский военный 24
В Одессе трое полицейских незаконно задержали и избили мужчину 19
В Словаки погибли два украинских альпиниста 29
ФСБ заявляет о задержании в Крыму россиянки за «шпионаж» в пользу Украины 48
За сутки боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных 14
На Днепропетровщине полицейскому сожгли авто, поджигатель задержан 14
Под Одессой из-за сильного тумана в трех ДТП столкнулись 17 автомобилей 53
На Донбассе в результате обстрелов пострадали 3 военных 32
Задержан «минер» высочайшего моста в Украине 31
ООС: Боевики совершили 12 обстрелов, потерь нет 14
В Херсоне открыли зал ожидания для военных 19
Погиб военный, выпав из поезда по пути на Донбасс 43
Нашли зарезанным в канаве: На Донбассе убили ветерана АТО 123
На Житомирщине пьяные мужчины избили полицейского 21

Сумма убытков Ощадбанка в результате взрыва в отделении на улице Энтузиастов в Киеве 30 ноября достигает миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный в Facebook.

«Цена украденного — около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного — миллионы», — написал он.

Пышный подчеркнул, что отделение расположено на первом этаже жилого дома, и действия злоумышленников могли нанести большой вред людям.

«Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева», — добавил он.

В ночь на 30 ноября произошел взрыв в отделении Ощадбанка на улице Энтузиастов в Днепровском районе Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2988 грн.
14
Теги