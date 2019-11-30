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Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в отделении «Ощадбанка» на столичной Русановке, который произошел в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщается, правоохранители опросили свидетелей происшествия, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас полиция направила все силы, чтобы установить и задержать причастных к взрыву в отделении «Ощадбанка».

«Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины», - добавили в полиции.
ForUm

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