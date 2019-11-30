Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.
На встрече, в частности, присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.
Зеленский подвел итоги дискуссии заявлением: «Люди должны получить платежку за декабрь, и там уже должно быть снижение».
Видео с фрагментами совещания опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.
Напомним, Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму.
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