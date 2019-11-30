также в разделеПолитика
Медведчук жестко раскритиковал предложение власти лишать права голоса украинцев на выборах 22
НАБУ расследует возможное получение «денег в конвертах» депутатами из Слуги народа 12
Кулеба оплатил лечение пострадавшему в ДТП с его участием 18
Визит президента Грузии в Украину перенесли 14
Зеленский: Никто не позволит «сливать» дела Майдана 37
В СН призвали проголосовать за перевод следователей по делам Майдана в ГБР 13
В РФ заявили, что Зеленский и Путин могут обсудить газовую тему в Париже 15
Медведчук раскритиковал ставленника Сороса Бородянского за оскорбление украинцев 55
В «Слуге народа» отреагировали на слова коллеги об ограничении свободы слова 33
Авторитетное польское СМИ: Медведчук – первый и единственный украинский политик, который предложил реальный план по урегулированию конфликта на Донбассе 54
Медведчук: 64% украинцев не поддерживают продажу земли сельскохозяйственного назначения 16
КИУ: 9 нардепов пропустили 90% голосований 19
Дубинский просит лишить Абромавичуса гражданства Украины 51
ОПЗЖ: Украинская власть пытается не просто приглушить, а задушить свободу слова 35
Нардеп от «Слуги народа» предложила «приглушить» свободу слова в Украине 52
В законопроект о рынке земли внесли более 2 тысяч правок 19
Медведчук на Закарпатье встретился с однопартийцами и акцентировал внимание на рекордной задолженности по зарплатам в Украине 72
Зеленский созвонился с Меркель по поводу «нормандской встречи» 72

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.

На встрече, в частности, присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.

Зеленский подвел итоги дискуссии заявлением: «Люди должны получить платежку за декабрь, и там уже должно быть снижение».

Видео с фрагментами совещания опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Напомним, Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги