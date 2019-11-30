В Харькове в гаражном кооперативе взорвался газовый баллон, в результате чего погибли три человека.
Инцидент произошел в Индустриальном районе, сообщили в полиции Харьковской области.
«Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия», — сообщает полиция.
После локализации пожара под завалами обнаружили три тела. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.
Напомним, полиция открыла дело из-за подрыва отделения банка в Киеве.
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