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В Харькове в гаражном кооперативе взорвался газовый баллон, в результате чего погибли три человека.

Инцидент произошел в Индустриальном районе, сообщили в полиции Харьковской области.

«Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия», — сообщает полиция.

 

После локализации пожара под завалами обнаружили три тела. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Напомним, полиция открыла дело из-за подрыва отделения банка в Киеве.
ForUm

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