С 1 декабря максимальный размер пособия по безработице увеличится на 380 грн – до 8408 грн, в связи с увеличением прожиточного минимума.) Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Киевского городского центра занятости (Государственная служба занятости).

«Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2007 грн, а с 1 декабря возрастет до 2102 грн. Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас 8028 грн), с 1 декабря будут получать больше - 8408 грн в месяц (4 прожиточных минимума )», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что размер минимальной помощи по безработице останется без изменений.

По данным Киевского городского центра занятости, на начало ноября 2019 года пособие по безработице в столице получали 7327 безработных. Среди них минимальное в размере 610 гривен получал 381 безработный, в размере 1630 гривен - 223 человека, а максимальное в размере 8028 грн - 3520 человек.



