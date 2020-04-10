Кабмин разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума - такую ​​помощь предлагают предоставлять ФОПам, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в эфире программы «Право на власть», сообщает «Экономическая правда».

«Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного», - сказала Лазебная.

По ее словам, такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина и в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.

Лазебная добавила, что Кабмин уже в ближайшее время примет решение о предоставлении такой помощи.

Напомним, правительство и Национальный банк разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса.