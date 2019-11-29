Завтра, 29 ноября, в ряде регионов Украины ожидаются значительные дожди, сообщает пресс-служба ГосЧС.
По данным Укргидрометцентра, 29 ноября днем в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см.
В Карпатах значений снег образования снежного покрова высотой 10-20 см.
На дорогах страны, кроме юга, гололедица.
Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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