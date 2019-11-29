Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен реагировать на все потенциальные вызовы с любого направления - на борьбу с терроризмом и на противодействие напористой России. Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной встрече лидеров государств и правительств стран-членов Альянса в Лондоне 3-4 декабря, сообщает УНИАН.



Он заявил, что у Альянса «нет такой роскоши», чтобы концентрировать внимание только на терроризме или только на вызовах, которые создает все более напористая Россия, когда одновременно она вкладывает значительные средства в развитие военного потенциала. «Мы должны быть в состоянии отвечать на любую потенциальную угрозу и на любой потенциальный вызов с любого потенциального направления - в киберпространстве или откуда бы они ни происходили», - заявил Столтенберг.

В этой связи он пояснил, что это стало причиной, что НАТО начало больше вкладывать средств в развитие высокой боеготовности сил Альянса, которые могут быть размещены там, где будут нужны.

«В течение последних лет НАТО доказало, что мы в состоянии совмещать усиление борьбы с терроризмом с помощью нашей миссии в Афганистане, с помощью нашей новой тренировочной миссии в Ираке, и также будучи членом глобальной коалиции по уничтожению «Исламского государства» в Ираке и Сирии, и сотрудничать, к примеру, с партнерами в Иордании и Тунисе и в любом месте. Как по мне, мы должны делать одно и другое и гораздо больше дел, и это именно то, что мы делаем», - заявил Столтенберг.

Напомним, 28 ноября президент Франции Эммануэль Макрон назвал общим врагом для стран-членов Организации Североатлантического договора терроризм, а не Россию. По словам Макрона, в течение следующих месяцев необходимо определить угрозы для НАТО.

«НАТО является организацией коллективной обороны, но против чего или против кого? Кто является нашим общим врагом? Мы должны выяснить это, и это очень стратегический вопрос. Иногда я слышу, некоторые говорят, что Россия или Китай являются нашим врагом. Является ли целью Североатлантического альянса определить одну или другую страну нашим врагом? Я так не думаю. Наш общий враг, разумеется, внутри Альянса, это терроризм, который поражает наши страны», - заявил Макрон.

Он заявил, что французские войска борются именно с терроризмом в африканском регионе Сахель, где недавно в Мали погибли 13 французских солдат.



