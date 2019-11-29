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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО, сообщает УНИАН.

«НАТО — это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО — обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг сегодня — терроризм, который покусился на каждую из наших стран», — сказал Макрон.

Ранее Макрон отличился комплиментарными заявлениями в адрес России, назвав ее абсолютно «европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — сказал он.

Напомним, что Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится «на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

 
ForUm

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