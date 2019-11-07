Президент Франции Эманнуэль Макрон считает, что Европа находится «на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.
Об этом Макрон заявил в интервью The Economist, сообщает НВ.
По мнению президента, сейчас отсутствует стратегическая координация между США и европейскими союзниками, что привело к параличу Альянса.
«То, что мы сейчас видим, — это кома НАТО… Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, в противном случае, мы больше не будем отвечать за нашу судьбу», — считает Макрон.
Президент Франции не смог утвердительно ответить, придет ли Альянс на помощь стране-члену, в случае нападения извне.
«Я не знаю, — ответил он.
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