также в разделеМир
СМИ: Германия хочет помочь «Северному потоку-2» обойти директиву ЕС 41
СМИ: В Ливию прибыли около 200 российских наемников 49
Посол США в ЕС дал новые показания по делу об импичменте Трампа 66
Путин дал орден болгарину, подозреваемому в шпионаже для РФ 43
США официально начали выход из Парижского климатического соглашения 22
Facebook представила новый логотип компании 26
Турция заявила о задержании сестры убитого главаря ИГИЛ 22
В Конгрессе США рассекретили первые стенограммы об импичменте Трампу 31
Информатор о беседе Трампа с Зеленским согласился письменно ответить на вопросы 16
В Ираке демонстранты атаковал иранское консульство, есть жертвы 41
Гендиректор McDonald's ушел в отставку из-за служебного романа 79
Столтенберг против исключения Турции из НАТО 26
В Британии заподозрили советника Джонсона в связях с Россией 29
Названы самые безопасные страны Европы 51
В Сирии в результате подрыва автомобиля погибли 13 человек 17
Верховный лидер Ирана восстановил запрет на переговоры с США 30
Состояние Илона Маска увеличились на $2 млрд за неделю 24
В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства 18

Президент Франции Эманнуэль Макрон считает, что Европа находится «на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

Об этом Макрон заявил в интервью The Economist, сообщает НВ.

По мнению президента, сейчас отсутствует стратегическая координация между США и европейскими союзниками, что привело к параличу Альянса.

«То, что мы сейчас видим, — это кома НАТО… Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, в противном случае, мы больше не будем отвечать за нашу судьбу», — считает Макрон.

Президент Франции не смог утвердительно ответить, придет ли Альянс на помощь стране-члену, в случае нападения извне.

«Я не знаю, — ответил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги