Президент Франции Эманнуэль Макрон считает, что Европа находится «на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

Об этом Макрон заявил в интервью The Economist, сообщает НВ.

По мнению президента, сейчас отсутствует стратегическая координация между США и европейскими союзниками, что привело к параличу Альянса.

«То, что мы сейчас видим, — это кома НАТО… Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, в противном случае, мы больше не будем отвечать за нашу судьбу», — считает Макрон.

Президент Франции не смог утвердительно ответить, придет ли Альянс на помощь стране-члену, в случае нападения извне.

«Я не знаю, — ответил он.