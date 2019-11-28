Ветеранку АТО Инну Грищенко, которую подозревают в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, оставили под стражей, сообщает Украинская правда.

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты Грищенко на арест.

По данным УП, Инна Грищенко и ее муж Владислав фигурируют в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Однако пока официально ей объявлено подозрение только по делу покушения на взрыв в Ивано-Франковской области.

Ее защита подала апелляцию на арест Грищенко, попросив отпустить ее из-под стражи под круглосуточный арест.

Прокурор был против, аргументируя это тем, что Грищенко является ветеранкой АТО, и поэтому якобы может скрываться на оккупированной территории.

В то же время адвокаты женщины настаивали, что ее задержали незаконно и безосновательно, так как дело расследуется с 2018 года, и за это время Грищенко не убежала и не скрывалась. Перед задержанием она не получала никаких повесток.

Кроме того, во время задержания и вручения подозрения ветеранки рядом не было ее адвоката.

Сама Грищенко, выступая в суде, рассказала, что неоднократно приходила к следователям, когда дело расследовали еще в Ивано-Франковске. По словам женщины, ей еще там планировали вручить подозрение.

После оглашения решения Грищенко заявила, что через нее следствие пытается давить на мужа, чтобы «выбить» признание.

На вопрос hromadske, кто впервые сказал Инне Грищенко о ее возможной причастности к делу Шеремета, она ответила: «Опер, который был старший во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. За мужа они ничего не говорили».

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко.