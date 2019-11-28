Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, во время разговора стороны обсудили вопросы подготовки встречи в нормандской формате 9 декабря этого года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.