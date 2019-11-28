также в разделеОбщество
Альперину сообщили о подозрении 3
Вместо обычной в Украине проведут электронную перепись населения 11
Заработали новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе 24
В РФ предлагают доплачивать за службу в Крыму из-за «плохого климата» 16
СМИ: Борис Баум, лоббирующий азартную легализацию в Украине, работал гендиректором пропагандистского RTVI 31
ГБР пришло с обысками к волонтеру Марусе Звиробий 90
Скалецкая уверяет, что массового закрытия больниц не будет 24
На Донбасс прибыл очередной российский «гумконвой» 22
Архитектор: Украинцы переплачивают из-за «смотрящих» до 100 долларов на квадратном метре 46
Суд отпустил под домашний арест экс-беркутовца Шаповалова 11
На Кировоградщине жители села хотят перенести его в другую область 71
Посольство Украины призвало Apple исправить обозначение Крыма 25
Суд избрал для Садового залог в 1 миллион 37
27 ноября. Картина дня 49
Инвентаризацию дел Майдана планируют завершить до 29 ноября 14
Кабмин ввел санкции против вандалов и пропагандистов в Крыму 41
Рябошапка анонсировал сокращения в ГПУ 38
Пристайко раскритиковал Apple за обозначение Крыма российским 21

Государственное бюро расследований расследует исчезновение части материалов одного из дел Майдана. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает LB.ua.

Он отметил, что 27 ноября назначит руководителя подразделения, который будет расследовать исчезновение материалов.

«Относительно дел Майдана — я понимаю чувствительность этого вопроса. Прошло шесть лет. И я хотел бы, чтобы результат работы следователей, которые их расследовали, — обвинительные акты — были направлены в суд. Не в ГБР, а в суд. Прошел большой промежуток времени, в течение которого нужно было принять те или иные решения», — заявил Труба.

По его словам, «после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка».

«Неделю назад я создал структурное подразделение, и следователи готовы продолжить расследование. Новая команда, новый анализ уголовных производств ... У меня нет шести лет. И я не хочу, чтобы еще шесть лет мы расследовали эти производства. Я хотел бы сформировать перечень вопросов, которые возникают у экспертов, общества к результатам расследования. И дать на них ответ», — подчеркнул Труба.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ни одно из уголовных производств, связанных с событиями на Майдане, не будет утеряно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
15
Теги