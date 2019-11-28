Государственное бюро расследований расследует исчезновение части материалов одного из дел Майдана. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает LB.ua.

Он отметил, что 27 ноября назначит руководителя подразделения, который будет расследовать исчезновение материалов.

«Относительно дел Майдана — я понимаю чувствительность этого вопроса. Прошло шесть лет. И я хотел бы, чтобы результат работы следователей, которые их расследовали, — обвинительные акты — были направлены в суд. Не в ГБР, а в суд. Прошел большой промежуток времени, в течение которого нужно было принять те или иные решения», — заявил Труба.

По его словам, «после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка».

«Неделю назад я создал структурное подразделение, и следователи готовы продолжить расследование. Новая команда, новый анализ уголовных производств ... У меня нет шести лет. И я не хочу, чтобы еще шесть лет мы расследовали эти производства. Я хотел бы сформировать перечень вопросов, которые возникают у экспертов, общества к результатам расследования. И дать на них ответ», — подчеркнул Труба.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ни одно из уголовных производств, связанных с событиями на Майдане, не будет утеряно.