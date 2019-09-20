Украина планирует возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса в рамках «плана Зеленского» по восстановлению связей с нашими согражданами, проживающими за линией столкновения.

Об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги, потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО», - сказал министр.

Он отметил, что предпосылкой отмены так называемой блокады является возвращение «национализированных» пророссийскими боевиками украинских предприятий.

Пристайко добавил, что мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. - все это элементы «плана Зеленского» по восстановлению связей с жителями оккупированных территорий, который сейчас формируется.