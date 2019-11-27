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Сотрудники Каменец-Подольского отдела полиции установили и задержали мужчину, который сообщил на линию «102» о заминировании одного из центральных мостов города.

Как сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области, телефонный звонок поступил к оператору call-центра 26 ноября в 03:22. Незнакомец сообщил, что в Каменце-Подольском он заминировал мост под названием «Бегущая лань».

В указанное мужчиной место немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Информация о заминировании не подтвердилась.

К утру полицейские установили личность «шутника». Им оказался местный 40-летний житель, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина уже на раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы полиции.

Дальнейшее расследование по данному факту будут проводить следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области.
ForUm

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