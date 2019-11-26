В селе на Луганщине нашли убитым ветерана АТО Юрия Гундаря. Мужчину зарезали и бросили в канаву, где его тело пролежало порядка 10 дней, сообщил друг убитого ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев.

«Юра уволился из армии через год после меня, и поехал домой, в деревню в Луганской области. Я часто приглашал его в Киев, но все как-то не складывалось. И больше не сложится никогда. На этих выходных Юру нашли зарезанным в канаве, где он пролежал около 10 дней», — написал он в Facebook.

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Бывший десантник отметил, что служил с Гундарем с 2013 года. Убитый в 2014 году получил тяжелые осколочные ранения, однако от эвакуации отказался. Его сослуживцы вытащили из тела несколько кусков металла, и он продолжил воевать с оставшимися осколками.

«Юрий был бы последним человеком, который заслушивал бы так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно», - отметил Ананьев.

Напомним, 20 ноября в Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов «Хан», которого накануне вместе с женой избили до полусмерти родной сын с другом.