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На вручении премии Сахарова в Страсбурге украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов призвал европарламентариев не верить российскому президенту Владимиру Путину.

Это был один из немногих советов, который украинец дал в ответ на многочисленные журналистские вопросы, сообщает УНИАН.

«Не верьте Путину. Ни в коем случае», – сказал он.

Напомним, 26 ноября Сенцов лично получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присужденную ему в прошлом году.
ForUm

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