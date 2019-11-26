На вручении премии Сахарова в Страсбурге украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов призвал европарламентариев не верить российскому президенту Владимиру Путину.

Это был один из немногих советов, который украинец дал в ответ на многочисленные журналистские вопросы, сообщает УНИАН.

«Не верьте Путину. Ни в коем случае», – сказал он.

Напомним, 26 ноября Сенцов лично получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присужденную ему в прошлом году.