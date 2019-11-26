Ночью 26 ноября на участке автодороги Киев-Ковель-Ягодин в Лугинском районе Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием частного микроавтобуса, в результате которого пострадали водитель и 7 его пассажиров, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 3 ночи в Лугинское отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции и следователи отдела по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в области. Предварительно установлено, что 29-летний водитель микроавтобуса «Мерседес-Спринтер», двигаясь в направлении Киева, вблизи с. Летков Лугинского района не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и оказался в кювете.

В результате указанного происшествия водитель и 7 его пассажиров, женщины и мужчины в возрасте от 19 до 46 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в Коростенскую и Лугинскую районные больницы.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, а также полные сведения о пострадавших в настоящее время устанавливаются.