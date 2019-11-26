Генеральный штаб Вооруженных сил Украины намерен создать собственное управление стратегических коммуникаций, которое, в частности, будет реагировать на информационные вызовы, которая несет гибридная российская агрессия.

Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

«Сейчас происходит трансформация всей системы управления стратегического и оперативного уровня. 5 ноября подписана директива министром обороны по такой практической трансформации, и мы начали практическую составляющую. До февраля мы уже должны трансформироваться и набирать способности по тем стандартам и принципам, которые есть у наших партнеров. В Генеральном штабе будет Управление стратегических коммуникаций. В Министерстве обороны будет свое, свое будет и в Генеральном штабе », - сообщил Хомчак.

Он отметил, что во время недавнего визита в Брюссель и участия в заседании Военного комитета ЕС он обсуждал этот вопрос с партнерами.

«У меня уже есть договоренность с нашими партнерами - с начальником Генерального штаба Литвы, у них очень качественно работает это направление. Мы намерены отправить в Литву тех, кто будет работать в этой сфере, чтобы они изучили этот опыт, посмотрели, как это происходит в других странах. Нам нужен результат. Думаю, 20-й год будет тем переломным годом, когда все это уже будет работать», - отметил он.