Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для «Киевводоканала».



Соответствующее постановление регулятора было принято на очередном заседании, сообщает УНИАН.

Согласно решению, тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за 1 куб. м, что на 9,43% больше действующего тарифа. При этом тариф на водоотвод составит 7,49 грн за 1 куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

Также регулятор внес изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Так, тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за 1 куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод – 2,41 (-8,7%).

Тарифы приведены без учета НДС.



