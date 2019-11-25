Антимонопольный комитет Украины поручил устранить монополию государственного Ощадбанка (Киев) на обслуживание муниципальной «Карточка киевлянина». Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Банковская карта «Карта киевлянина» - это проект власти Киева, запущенный в 2013 году для поддержки малообеспеченных граждан (предоставление адресной денежной социальной помощи, льгот и т.д.).

Обязанность привлечения субъектов, в том числе банков, к этому проекту полагалась на исполнительный орган Киевского городского совета (КГГА).

Именно по поводу обслуживающего банка и обращались в Комитет жители Киева. В частности, держателей карт беспокоили размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения АО «Ощадбанк» - единственного банка, обслуживающего указанный проект.

В результате проверки Комитетом установлено, что в 2016-2018 годах в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках проекта «Карточка киевлянина» обращались АБ «Укргазбанк» и АО «Приватбанк».

Однако указанные банки длительное время не получали ответа от КГГА.

С декабря 2018 проект был обновлен, а карточкп переименована в «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».

Обязанность привлекать к нему субъектов, в том числе банки, возложена уже на КП «Главный информационно-вычислительный центр».

Коммунальное предприятие также должно согласовывать такое привлечение с соответствующими подразделениями КГГА.

Однако с 1 января 2019 ситуация не изменилась, и АО «Ощадбанк» единолично обслуживает карту.

То есть, действиями органа власти созданы условия обслуживания карты только АО «Ощадбанк» при отсутствии у него конкурентов, а льготников Киева лишены возможности выбора банка.

В то же время при наличии конкуренции между несколькими банками жители города могли бы выбрать банк с более выгодными условиями обслуживания карты.

Поэтому с целью недопущения нарушения конкурентного законодательства Комитетом даны рекомендации:

КП «Главный информационно-вычислительный центр» при рассмотрении инициативных предложений (договоров, соглашений и т.п.) субъектов хозяйствования, в том числе банков, на участие в проекте «Карточка киевлянина» не допускать нарушения установленных сроков рассмотрения таких предложений, предусмотренных законодательством.

Киевской городской государственной администрации при согласовании предложений, поданных КП «Главный информационно-вычислительный центр» в установленном порядке о привлечении участников, в том числе банков для участия в проекте «Карта киевлянина», не допускать нарушения сроков, определенных для согласования таких предложений.

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты обязаны сообщить Комитет в 30-дневный срок со дня их получения.