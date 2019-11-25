Поезд № 150 Кременчуг - Ворохта будет курсировать после 6 декабря. Информация, распространенная рядом СМИ о его отмене, не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

В графике движения поездов на 2019-2020, который вступает в действие 8 декабря, указанный поезд будет курсировать как двогруппный Кременчуг-Полтава-Ворохта. Укрзализныця призывает не распространять непроверенную информацию и за уточнением обращаться в пресс-центр компании.

Как сообщалось ранее, к новогодним и рождественским праздникам Укрзализныця планирует назначить более 35 дополнительных поездов дальнего следования.