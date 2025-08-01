"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до Ворохти на серпень.
Поїзд №414/413 Львів — Ворохта
Дати: 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 серпня.
Відправлення зі Львова — 23:29, прибуття у Ворохту — 05:30.
У складі поїзда — плацкарт, купе, СВ.
Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.
Регіональний поїзд №783/784 Ворохта — Львів
Дати: 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня.
Відправлення з Ворохти — 06:20, прибуття до Львова — 12:15.
Зворотні зупинки: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.
"Зверніть увагу, що в складі поїзда – вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни)", – наголосили в УЗ.
Квитки незабаром будуть доступні у застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Нагадаємо, з серпня квитки на потяг продаватимуть лише через Дія.Підпис.Автор: Галина Роюк