"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до Ворохти на серпень.

Поїзд №414/413 Львів — Ворохта

Дати: 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 серпня.

Відправлення зі Львова — 23:29, прибуття у Ворохту — 05:30.

У складі поїзда — плацкарт, купе, СВ.

Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.

Регіональний поїзд №783/784 Ворохта — Львів

Дати: 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня.

Відправлення з Ворохти — 06:20, прибуття до Львова — 12:15.

Зворотні зупинки: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.

"Зверніть увагу, що в складі поїзда – вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни)", – наголосили в УЗ.

Квитки незабаром будуть доступні у застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадаємо, з серпня квитки на потяг продаватимуть лише через Дія.Підпис.