В нападении на активистов общественной организации «Сообщество активной молодежи – САМ» в Днипре участвовал представитель С14.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

В С14 напомнили, что нападение в помещении «Просвита», в ходе которого был избит активист Владислав Мельничук, произошло 22 ноября.

«Причиной стал конфликт участника движения «Сич» по поводу порядка организации мероприятия УИНП, которое состоялось 21.11.19 в помещении «Просвита». Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения. Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни и которые как упомянутый конфликт выше были нам неизвестны», - говорится в заявлении.

«В ходе драки избили Владислава и задели его друга, Вирослава, который разнимал конфликт. Особенно обидно, что и Влад, и Вирослав длительное время совместно с движением «Сич» проводили совместные мероприятия и оказывали друг другу помощь», - отметили в организации.

В С14 осудили нападение: «независимо от причин, недопустимо кровопролитие между украинскими патриотами».

«Приносим извинения пострадавшему Владиславу и Вирославу за нападение на территории «Просвиты», к которому были причастны в том числе наши активисты (часть нападавших не являются членами нашего движения). Готовы оплатить лечение и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится», - говорится в заявлении.

Активист, принявший решение о драке, исключен из рядов движения. Другой участник, который знал о драке, понесет дисциплинарное наказание.