Об этом в Facebook написал Владислав Мельничук, один из пострадавших.

«22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение Просвещения в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях», — отметил Мельничук.

В Нацполиции Днепропетровской области открыли уголовное производство по факту избиения активиста.

Следователи квалифицировали нападение по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и разыскивают злоумышленников.

Отмечается, что по предварительному диагнозу врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения.