Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина постоянно отражает атаки в кибернетическом пространстве. Об этом он сказал во время ежегодного Международного форума в Канаде, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в рамках мероприятия глава военного ведомства Украины провел ряд двусторонних встреч.

Выступая в панельной дискуссии по тематике гибридного влияния и киберугроз Загороднюк отметил, что сейчас Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала «полем битвы» и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

Напомним, Загороднюк допускает провокации против разведения сил.