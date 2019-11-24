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Утром 24 ноября в Славянске (Донецкая область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, авария произошла на улице Г. Бахматюка около 04:23 утра. В результате автомобильного происшествия один человек погиб, а также четверо были травмированы. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Сейчас обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
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