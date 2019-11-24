Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук призвал руководство популярных социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащие представителям высших властей Ирана.

Он заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, «пока они не восстановят интернет для своего народа».

«Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране», — отметил Хук.

Ранее США ввели санкции из-за отключения интернета в Иране.

Протесты в Иране начались 15 ноября после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин и нормировании продаж. В Иране из-за протестов отключили мобильную связь и интернет.