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В Иране отключили мобильную связь крупнейших операторов страны, а также ограничили доступ к интернету. Это связано с протестами против повышения цен на бензин. 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на организацию NetBlocks, отслеживающую блокировку интернета в разных странах.

Отмечается, что вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи в стране, в частности MCI, Rightel и IranCell.

«Иран находится в разгаре почти общего национального отключение Интернета по состоянию на 18:45 субботы. Данные сети в реальном времени показывают, что связь снизился до лишь 7% от обычных уровней после двенадцати часов прогрессивного отключения сети, поскольку общественные протесты продолжаются по всей стране», — сообщили в организации.

Напомним, Верховный лидер Ирана восстановил запрет на переговоры с США.
ForUm

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