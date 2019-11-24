Президент Украины Владимир Зеленский за весомый вклад в чествование памяти жертв Голодомора отметил государственными наградами четырех иностранцев.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, обнародованном на сайте Офиса президента.

Отмечается, что государственные награды вручены «за весомый вклад в чествование памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932−1933 годов в Украине и подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе».

Орден княгини Ольги III степени от Зеленского получили советник Канцелярии правительства Литвы Диана Варнайте, польский режиссер, председатель Европейской академии кино Агнешка Холланд и польский историк, журналист газеты Washington Post Энн Элизабет Эпплбом.

Также Зеленский наградил знаком отличия президента Украины — Крестом Ивана Мазепы — председателя Ассоциации прибалтийских украинцев города Клайпеда литовца Леонида Трегуба.

23 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов. В этот день Украина чтит память погибших и пострадавших от искусственного голода 1932−1933 годов.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932−33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинский в части нерожденных составляют более 6 млн.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

Утром президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.