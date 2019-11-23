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В субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, наиболее масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Голодомор 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани как до 1933 г., так и в 1932 году. Разница заключается лишь в масштабах преступления.

Голодомор вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства Советского Союза и Украинской ССР во главе со Сталиным, рассчитанными на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятники жертвам голодоморов в Украине. В церемониальных мероприятиях у Мемориального знака «Свеча памяти» в Киеве также принимают участие первые лица государства, руководители иностранных государств, парламентов и международных организаций, правительственные чиновники из разных стран, дипломаты, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели, свидетели Великого Голода.
ForUm

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