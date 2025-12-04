В Єрусалимі відкрили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

У середу, 3 грудня, в Єрусалимі урочисто відкрили перший в Ізраїлі пам’ятник жертвам Голодомору в Україні. У церемонії взяла участь українська урядова делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром Тарасом Качкою, повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

Пам’ятник встановили в центральній частині міста – у парку Wohl Rose Garden. Його авторами є митці Людмила Темертей та Девід Робінсон.

За задумом митців, піднята рука перед розбитим жорном уособлює тягар історичної пам’яті та віру в оновлення й зцілення. У руці – п’ять стебелин зерна, що нагадують про жорстокий кремлівський закон, згідно з яким зберігання будь-якої кількості врожаю каралося смертю.

На відкритті були присутні представники мерії Єрусалима, МЗС Ізраїлю, Кнесету, української громади та посли іноземних держав.

Ініціативу втілили за дорученням Президента Володимира Зеленського за підтримки Фундації Дж. Темертея, мерії Єрусалима, Посольства України в Ізраїлі, Науково-освітнього консорціуму з вивчення Голодомору та Світового конґресу українців.