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Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
ForUm

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