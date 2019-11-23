Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.
Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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