За сутки, 23 ноября, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами возле населенного пункта Южное, Песков, Водяного, Верхнеторецкого.
Напомним, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.
С начала текущих суток российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
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