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В субботу после 10 утра российские оккупационные войска обстреляли Пивденное на Луганском направлении, потерь нет.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Минобороны Максим Праута.

«С начала текущих суток противник из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе Пивденного на Луганском направлении», - сообщил Праута.

По его словам, произошло это после 10 часов утра, оккупанты вели огонь 10 минут со стороны шахты имени Гагарина.

По имеющейся на 12.30 информации, добавил Праута, потерь со стороны военнослужащих нет.

Напомним, на Донбассе погиб 24-летний командир батареи.
ForUm

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