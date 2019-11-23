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Экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера Delfi вблизи Одессы.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

«Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия — скорость ветра 12−14 м / с, волнение 3 балла. Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море», — отметили в АМПУ.

После этого решать, как очистить загрязненные участки и предотвратить распространение нефтепродуктов в морской воде.

В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

После этого смогут определиться, каким образом убрать Delfi от городского пляжа и транспортировать его в безопасное место.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались.

Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.
ForUm

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