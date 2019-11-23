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Уголовные производства касательно событий во время Революции Достоинства 2013−14 годов будут распределены между правоохранительными органами.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По словам Трубы, пока есть 114 уголовных производств. Он добавил, что дела Майдана будут распределены между ГБР, Нацполицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.

«Относительно дел Майдана. Их 114. Почти половина этих уголовных производств, это примерно 50−60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Остальную часть уголовных производств, его львиную долю из второй части получит НАБУ, часть Национальная полиция и небольшую часть получит СБУ», — рассказал он.

Также Труба отметил, что расследование дел Майдана в ГБР будет происходить системно.

«Об уголовных производствах, которые будет вести ГБР. Это будет происходить системно. Мы будем одновременно изучать уголовные производства, мы будем их принимать, анализировать и расследовать», — добавил директор ГБР.

Напомним, Рябошапка пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.
ForUm

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