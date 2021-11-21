В воскресенье, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы. Этот праздник установлен в честь Оранжевой революции 2004 года, а также Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Ежегодное празднование этого дня было установлено 13 ноября 2014 года - об истории этого дня, который уже вошел в новейшую украинскую историю, рассказывает "Апостроф".

Ровно 8 лет назад на Майдан Независимости в Киеве вышли сотни молодых людей с мирным протестом против приостановки подготовки к ассоциации Украины и Европейского Союза. Это происходило за несколько дней до Вильнюсского саммита восточного партнерства - там бывший президент Виктор Янукович должен был подписать данный документ. Позже он, а также другие бывшие топ-чиновники аргументировали свое решение тем, что Россия собралась ввести экономические санкции в случае подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Вечером 21 ноября первые несогласные с таким решением откровенно пророссийски настроенной власти вышли на протесты. Считается, что впервые слово "евромайдан" было использовано 21 ноября в социальных сетях.

Кроме Киева, митинги в поддержку евроинтеграции Украины стали возникать в других городах страны - Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Донецке, а также в Крыму. Однако данному протесту не суждено было долго быть мирным - уже 30 ноября бойцы спецподразделения МВД "Беркут" под предлогом расчистки центра Киева для установки Новогодней елки, жестоко разогнали протестующих.

А далее был пик протестов, которые превратились в Революцию Достоинства - он пришелся на январь-февраль 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла скандально известные законы "16 января", за которыми последовали кровавые столкновения в центре Киева, поджог Дома профсоюзов и расстрел многих евромайдановцев, ставших Героями Небесной сотни.

События зимы 2013-2014 годов изменили страну до неузнаваемости - президент Янукович и его наиболее близкое окружение бежали в Россию. Казалось бы, далее проблем не будет...

Однако уже в марте 2014 года Россия в нарушение украинского законодательства и международных соглашений захватывает Крым, а через месяц в Донецкой и Луганской области при активном участии российских граждан (в т.ч, регулярных военнослужащих РФ - "Апостроф") начнутся полномасштабные военные действия, которые не закончились и по сей день.

В этот день в Украине состоится ряд мероприятий по оказанию почестей памяти украинцев, отдавших свою жизнь за европейское будущее страны.