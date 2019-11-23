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Сегодня, 23 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодным условий, в частности, сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков из Укргидрометцентра, сегодня в восточных и южных областях стоит ожидать порывы ветра до 15-20 м/с. На Приазовье сегодня прогнозируют сильные порывы ветра до 25 м/сек.

На остальной территории страны ухудшение погодным условиям не ожидается.

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. 
ForUm

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