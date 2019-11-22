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Прокурор Генеральной прокуратуры причастен к делу о вымогательстве у чиновника Затоковского поселкового совета Одесской области. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, комментируя обыски в Одессе, пишет ТСН.

«Это дело, связанное с вымогательством выделения земли лицам, которые не имели на это права. К сожалению, к этому делу был причастен один из прокуроров Генпрокуратуры, и сейчас принимаются меры по проверке этой причастности и установления вины каждого из группы лиц», - подчеркнул он.

По словам Рябошапки, также обыски связаны с делом о хищении денег чиновниками городского совета и коррупцией в Администрации морских портов. «Проведен ряд обысков в Одесском городском совете, а также структурных подразделениях горсовета и в одном из коммунальных предприятий. Проблема была связана с тем, что был создан искусственный долг, за который чиновники Одесской мэрии предлагали расплатиться одесситам. Размер долга составлял более 100 миллионов гривен. Долг был искусственный, и компании, которые выкупили долг, аффилированы с чиновниками Одесской мэрии», - пояснил генпрокурор, уточнив, что правоохранители ищут документы в подтверждение создания искусственного долга. 

Рябошапка отметил, что некоторым чиновникам мэрии было сообщено о подозрении. В то же время глава ГПУ рассказал, что чиновники, которые связаны с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывезти из собственности госпредприятия примерно 54 млн грн.

«Это было связано с поставками определенной продукции, которая так и не была поставлена, а также с выполнением работ по реконструкции порта, которые не были проведены», - отметил Рябошапка.
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